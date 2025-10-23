بعد إثارة نجل محمد رياض الجدل.. تفاصيل فشل تقديم جزء ثان من "لن أعيش في

علّقت الإعلامية رضوى الشربيني على موجة التنمر التي تعرضت لها الفنانة هدى المفتي وتارا عماد، بسبب نحافتهما خلال ظهورهما في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة.

وقالت رضوى، خلال حلقة برنامجها "هي وبس" المذاع على شاشة "dmc": "تارا عماد وهدى المفتي عملولكوا إيه لا الرفيعين عاجبينكم، ولا الكيرفي عاجبكم، ولا اللي مليانة شوية، لو فساتينهم مش عجباكم هما أحرار، أنا كمان في حاجات كتير مش بتعجبني، وأنا نفسي مش بعجب ناس كتير، ومفيش حد الناس كلها بتتفق عليه".

وأضافت: "هو إيه التنمر ده، أنتي عضمك باين، دراعك رفيع، شبه رجل الترابيزة، ليه؟! تارا موديل، وشغلانتها تتطلب إنها تفضل محافظة على رشاقتها، وبتحرم نفسها من الأكل علشان شغلها".

وتابعت متحدثة عن حالة هدى المفتي الصحية السابقة: "هدى المفتي اللي بهدلتوها بالتنمر على نحافتها وإيديها وشعرها ووشها، البنت دي جالها كورونا وبعدها جلطة في الوريد اللي بيوصل للأمعاء، وحصلها انسداد في الأمعاء، وجالها غرغرينا واضطرت تقص جزء من الأمعاء، وده عضب عنها".

اقرأ أيضًا:

محمد سامي يدخل مسابقة أوسم 100 رجل في العالم

تامر حسين يوضح موقفه من محمد فؤاد بعد تسريب أغنية "حليم"