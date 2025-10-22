"دعمًا لوالده".. محمد فضل شاكر يطرح أغنية جديدة بعنوان "إلى أبي"

كتب - معتز عباس:

حرص الفنان الشاب محمد شاكر، على دعم والده المطرب فضل شاكر، في محنته التي يمر بها، بعد تسليم نفسه للقضاء اللبناني.

وطرح محمد فضل شاكر، البرومو الدعائي لأغنيته الجديدة والتي تحمل عنوان إلى أبي، عبر حسابه الرسمي عبر إنستجرام، وكتب: "من عمق إحساسك امتدّ صوتي، ومن حنانك تعلّمت كيف يُغنّي القلب لذلك، بصوتي سأحمل حبّ العالم لك، رسالة لا تنتهي… إلى أبي".

خضع المطرب اللبناني فضل شاكر، اليوم الأربعاء، لأولى جلسات محاكمته بعد تسليمه نفسه لمخابرات الجيش اللبناني يوم 4 أكتوبر الماضي.

ويواجه المطرب، اتهامات بالمشاركة في تشكيل عصابة مسلّحة، ومحاولة إطلاق النار على إمام مسجد القدس، في مايو 2013.

وتشهد الجلسة، عرض بيان الإدعاء، وسؤال فضل شاكر عن طلباته القانونية بالمحاكمة، وتحديد محاميه، قبل إعلان القاضي عن موعد عقد جلسات المحاكمة الفعلية.

ويخضع فضل شاكر لمحاكمة أخرى عسكرية، خلال الفترة القادمة، بشأن القضية المعروفة باسم معركة عبرا، والتي وقعت في يونيو 2013.

اقرأ أيضا..

تامر كروان: "أحضر لحفل ضخم في مارس بمشاركة 50 عازف"

"كنت عايزة أروح الحمام".. إلهام شاهين توضح حقيقة الفيديو المتداول مع هالة صدقي