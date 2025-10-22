حاتم صلاح يتصدر تريند "جوجل" لهذا السبب

تصدّر اسم الفنان حاتم صلاح قائمة تريند محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، بعد تداول أنباء عن استعداده للاحتفال بزفافه في حفل ضخم.

ويواصل حاتم صلاح حاليًا عرض مسلسله الجديد "ابن النادي"، الذي يشارك في بطولته إلى جانب أحمد فهمي، سيد رجب، محمد لطفي، ورشدي الشامي، والعمل من تأليف مهاب طارق وإخراج كريم سعد.

وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي حول شاب يرث ناديًا رياضيًا شعبيًا، ليجد نفسه فجأة أمام مسؤوليات كبيرة ومواقف طريفة تجمع بين الواقع والمنافسة والصراعات الخفية داخل الأندية الشعبية.

يُذكر أن حاتم صلاح شارك في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "إخواتي" مع النجمتين نيللي كريم وروبي والفنانة كندة علوش، من تأليف مهاب طارق وإخراج محمد شاكر خضير، وحقق العمل وقتها نجاحًا جماهيريًا واسعًا.

اقرأ أيضًا:

"بفستان جريء".. آيه سليم تنشر صورًا مع 3 قطط فرعونية والجمهور يعلق

بدون مكياج.. إميلي شاه تصدم جمهورها من أحدث ظهور على السوشيال ميديا

المخرج العالمي مايكل إدواردز يوجه رسالة لصناع فيلم "نصيب" بمناسبة انطلاق تصويره