حدث بالفن | رقص محمد رمضان مع يسرا ورانيا يوسف تتألق بـ"التايجر" في مهرجان الجونة

كتب : معتز عباس

12:57 ص 22/10/2025
إعداد - معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة، بـ .. 25 صورة لـ النجمات بفساتين طويلة في مهرجان الجونة، رقص محمد رمضان مع يسرا في مهرجان الجونة السينمائي، رانيا يوسف مع زوجها على ريد كاربت الجونة السينمائي، أسماء جلال وأمينة خليل يخطفان الأنظار بـ"البدلة" في مهرجان الجونة، 20 صورة لأبناء النجوم على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي، وغيرها من الأخبار خلال السطور التالية:

رقص محمد رمضان مع يسرا مهرجان الجونة السينمائي سادس أيام الجونة السينمائي الفنانة رانيا يوسف أسماء جلال وأمينة خليل ريد كاربت الجونة السينمائي أبناء النجوم على السجادة الحمراء

