شاركت الفنانة لقاء سويدان في فعاليات الندوة التثقيفية الثانية والأربعين للقوات المسلحة، التي أُقيمت يوم الأحد بمناسبة الذكرى الـ52 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

ونشرت لقاء مجموعة من الصور من داخل الفعالية عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "تشرفت بحضور الندوة التثقيفية الـ42 للقوات المسلحة.. شعور بالفخر والعزة والتقدير لجيشنا الباسل، وكلمة غاية في الأهمية لسيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي".

وشهدت الندوة حضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول عبدالمنعم التراس وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من قادة الأفرع الرئيسية بالقوات المسلحة، إلى جانب كبار رجال الدولة وعدد من الشخصيات العامة والفنانين.

