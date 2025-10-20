"أحبك دائمًا وإلى الأبد".. أروى جودة تنشر صورًا رومانسية مع زوجها وياسر

أقيم مساء اليوم الإثنين، عزاء والدة الفنان أمير عيد، والتي رحلت عن عالمنا أمس الأحد.

واستقبل أمير الوافدين والمعزين في العزاء المقام في مسجد الفاروق بالمعادي، عقب صلاة المغرب مساء اليوم الإثنين.

وحرص وزير الثقافة، أحمد فؤاد هنو، على تقديم واجب التعازي والمواساة للمطرب أمير عيد.

كما حضر العزاء المطرب أبو، والمطرب وأصدقائه من فريق كاريوكي صديق العمر تامر هاشم، وشريف هواري وآدم، وعدد آخر من الفنانين والأصدقاء والمقربين.

يذكر أن الفنان مصطفى كامل النقيب العام لنقابة المهن الموسيقية وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية، قدم التعازي إلى الفنان أمير عيد، في وفاة والدته، إثر معاناتها من مرض الزهايمر أمس الأحد.

وأقيمت صلاة الجنازة على الراحلة، في مسجد الفاروق بمنطقة المعادي، عقب صلاة العصر أمس.

وتحدث أمير عيد، مؤسس فريق كايروكي في أكثر من مناسبة عن دور والدته في حياته وتأثيرها عليه فيما وصل إليه من نجومية، بسبب إيمانها بموهبته.

