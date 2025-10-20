اليوم.. أمير عيد يتلقى العزاء في والدته

دينا فؤاد عن مشاركته في الندوة التثقيفية احتفالًا بانتصارات أكتوبر: "شرف

أعلنت نقابة المهن الموسيقية موعد ومكان إقامة عزاء والدة الفنان أمير عيد، بعد رحيلها عن عالمنا أمس الأحد.

وقالت النقابة إن العزاء يقام في مسجد الفاروق بالمعادي، عقب صلاة المغرب مساء اليوم الإثنين.

وقدم الفنان مصطفى كامل النقيب العام لنقابة المهن الموسيقية وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية، التعازي إلى الفنان أمير عيد، في وفاة والدته، إثر معاناتها من مرض الزهايمر أمس الأحد.



وأقيمت صلاة الجنازة على الراحلة، في مسجد الفاروق بمنطقة المعادي، عقب صلاة العصر أمس.

وتحدث أمير عيد، مؤسس فريق كايروكي في أكثر من مناسبة عن دور والدته في حياته وتأثيرها عليه فيما وصل إليه من نجومية، بسبب إيمانها بموهبته.