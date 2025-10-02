إعلان

بفستام جريء.. ليلى علوي تتألق بحفل افتتاح مهرجان الإسكندرية الـ 41

كتب : هاني صابر

10:08 م 02/10/2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    ليلى علوي بمهرجان الاسكندرية (1)
  • عرض 12 صورة
    ليلى علوي بمهرجان الاسكندرية (2)_1
  • عرض 12 صورة
    ليلى علوي بمهرجان الاسكندرية (3)
  • عرض 12 صورة
    ليلى علوي بمهرجان الاسكندرية (3)_1
  • عرض 12 صورة
    ليلى علوي بمهرجان الاسكندرية (4)
  • عرض 12 صورة
    ليلى علوي بمهرجان الاسكندرية (5)
  • عرض 12 صورة
    ليلى علوي بمهرجان الاسكندرية (6)
  • عرض 12 صورة
    ليلى علوي بمهرجان الاسكندرية (7)
  • عرض 12 صورة
    ليلى علوي بمهرجان الاسكندرية (8)
  • عرض 12 صورة
    ليلى علوي بمهرجان الاسكندرية (9)
  • عرض 12 صورة
    ليلى علوي بمهرجان الاسكندرية (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصوير - حازم جودة:

تألقت الفنانة ليلى علوي، بحفل افتتاح الدورة الـ 41 بمهرجان الاسكنردية السينمائي المقام على مسرح مكتبة الإسكندرية، والتي تحمل الدورة هذا العام اسمها.

وظهرت ليلى علوي، على خشبة المسرح مرتدية فستان جريء، وذلك بحضور صديقتها الفنانة إلهام شاهين على المسرح.

وقدّم حفل الافتتاح الإعلامي إبراهيم الكرداني والإعلامية غادة شاهين.

بدأ حفل الافتتاح بأغنية ترحيبية للمطربة اليونانية مارلينا روسوغلو والمطربة فاطمة محمد علي.

وألقى رئيس المهرجان الأمير أباظة كلمته، وتم استعراض لجان التحكيم الخاصة بالمسابقات المختلفة، وتقديم التكريم لنجمة الدورة ليلى علوي.

ويقام مهرجان الإسكندرية السينمائي هذا العام تحت رعاية معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية.

الفنانة ليلى علوي ليلى علوي بفستام جريء حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

صندوق النقد: التوقيت الدقيق للمراجعة الخامسة والسادسة لمصر لا تزال قيد النقاش
"حتى يتذكر الجميع".. القوات المسلحة تنشر فيديوهات نادرة عن حرب أكتوبر
السلع والذهب والشهادات والحكومة.. ماذا يعني خفض المركزي سعر الفائدة للمرة الرابعة في 2025؟ (ملف)