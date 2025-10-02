بفستام جريء.. ليلى علوي تتألق بحفل افتتاح مهرجان الإسكندرية الـ 41

حدث في الفن| منى هلا تكشف تعرضها للتحرش وهجوم على ياسمين صبري بسبب ملابسها

تصوير - حازم جودة:

تألقت الفنانة ليلى علوي، بحفل افتتاح الدورة الـ 41 بمهرجان الاسكنردية السينمائي المقام على مسرح مكتبة الإسكندرية، والتي تحمل الدورة هذا العام اسمها.

وظهرت ليلى علوي، على خشبة المسرح مرتدية فستان جريء، وذلك بحضور صديقتها الفنانة إلهام شاهين على المسرح.

وقدّم حفل الافتتاح الإعلامي إبراهيم الكرداني والإعلامية غادة شاهين.

بدأ حفل الافتتاح بأغنية ترحيبية للمطربة اليونانية مارلينا روسوغلو والمطربة فاطمة محمد علي.

وألقى رئيس المهرجان الأمير أباظة كلمته، وتم استعراض لجان التحكيم الخاصة بالمسابقات المختلفة، وتقديم التكريم لنجمة الدورة ليلى علوي.

ويقام مهرجان الإسكندرية السينمائي هذا العام تحت رعاية معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية.