مدحت صالح الأعلى.. تعرف على أسعار تذاكر حفلات مهرجان الموسيقى العربية



تستعد إدارة الدورة 33 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، لفتح باب الحجز على تذاكر حفلات المهرجان، والمقرر إقامته فى الفترة من 16 حتى 24 أكتوبر المقبل



وتصدر حفل المطرب مدحت صالح، قائمة الأعلى سعرا، إذ يبدأ سعر التذكرة من 1000 جنيه ويصل إلى 5000 جنيه، وتليه حفلات كل من آمال ماهر، صابر الرباعي، وائل جسار، إذ تبدأ من 750 جنيه.



وتراوحت أسعار تذاكر حفلات، كل من عمر خيرت، وهاني شاكر، ومحمد الحلو وريهام عبد الحكيم، ومي فاروق، ومحمد ثروت ومروة ناجي، بين 500، و3000 جنيه.



وتضم الدورة 41 حفل غنائي وموسيقي بمشاركة 83 فنان، ومنهم آمال ماهر، مدحت صالح، وائل جسار( لبنان)، هاني شاكر، عمر خيرت، محمد الحلو، ريهام عبد الحكيم، علي الحجار، مروة ناجي، محمد ثروت، مي فاروق، سوما، صابر الرباعي (تونس)، سهيلة بهجت، فؤاد زبادى (المغرب)، نادية مصطفى، حنين الشاطر، حسام حسني، كنزي، فرح الموجي.

وتصدرت كوكب الشرق أم كلثوم، البوستر بعد اختيارها شخصية الدورة التي تقام بالتزامن مع إعلان وزارة الثقافة 2025 عام أم كلثوم بمناسبة مرور 50 عاما على رحيلها .











