منى هلا: لما هاجموني بسبب زواجي المدني قلت لهم إنتم مالكم

ردت الفنانة منى هلا، على الهجوم الذي تعرضت له بسبب طريقة زواجها، واتهامها بالمساكنة.

وظهرت منى هلا، في برنامج "قعدة ستات" مع الإعلامية مروة صبري على قناة "ألفا اليوم"، للحديث عن تفاصيل زواجها، وقالت: "اتجوزت جواز مدني عشان بره الورق بيختلف عن هنا، وده الناس مش بتعتبره جواز.. بس هو حاجة موثقة وفيه إشهار".

وعن اتهامها بالمساكنة، قالت: “لما الناس هاجمتني قلت لهم ماشي، أنا عايشة مساكنة، أنتوا مالكم، ما كل واحد يخليه في نفسه يا جماعة”.

وتزوجت الفنانة منى هلا، المولودة لأم مصرية وأب نمساوي الجنسية، من شاب فنلندي الجنسية يدعى "توماس"، بعد حضوره إلى مصر وإعلان إسلامه، في عام 2018.

تصريحات منى هلا