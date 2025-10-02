بإطلالة جريئة.. ناهد السباعي تستمتع بآخر أيام الصيف مع العصافير

مخرج "يوميات عائلة كواك": "الفكرة كانت إني أجمع عالم البلوجرز مع الفنانين"

كتب- معتز عباس:

خطفت الفنانة ناهد السباعي أنظار المتابعين، بعد ظهورها بإطلالة جريئة أثناء قضائها عطلة آخر أيام فصل الصيف في أحد الدول الأوروبية.

ونشرت ناهد السباعي، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، صورًا تجمعها بأفراد من أسرتها وأصدقائها، بالقرب من أحد البحيرات، وأخرى وهي تطعم عصافير "الببغاء".

وظهرت ناهد السباعي مرتدية "هوت شورت" خطفت به أنظار المتابعين، الذين جاءت تعليقاتهم، كالتالي: "قمر وشعرك بيجنن"، "حلوة أوي"، "عسولة مع العصافير"، "ملكة كلك طاقة"، "منورة الفنانة الجميلة".

وكانت آخر مشاركات ناهد السباعي بظهورها كضيفة شرف ضمن أحداث مسلسل "أشغال شقة جدا" بطولة الفنان هشام ماجد وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

