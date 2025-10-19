بعد رحيلها.. كيف تحدث أمير عيد عن مرض والدته؟

كتب-مصطفى حمزة:

رحلت والدة المطرب أمير عيد، عن عالمنا اليوم الأحد، بعد صراع مع مرض الزهايمر، وشيعت جنازتها من مسجد الفاروق بمنطقة المعادي.

وتحدث أمير عيد مؤسس فريق كايروكي خلال ظهوره مع الإعلامي محمود سعد عن مرض والدته .

وقال أمير عيد: "الأم هي ما يتعدى الحب نفسه، حب غرائزي، أكتر حاجة أحبها هي إني أعمل أغاني، وكنت أحب إن أمي تبقى معايا وخاصة إن بينا قصة كفاح"

وتابع: "كنت أحب الجلوس مع والدتي، وهو أكثر وقت أجد فيه راحة البال والراحة النفسية"، مضيفا: "وكنت وعدتها لما أنجح هسفرها للعلاج وكده".

وأوضح أمير عيد أن والدته كانت تقيم معه، وبسبب معاناتها من الزهايمر، كانت لا تشعر بما يقدمه لها.