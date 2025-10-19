إعلان

بعد رحيلها.. كيف تحدث أمير عيد عن مرض والدته؟

كتب : مصطفى حمزة

06:01 م 19/10/2025

المطرب أمير عيد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب-مصطفى حمزة:

رحلت والدة المطرب أمير عيد، عن عالمنا اليوم الأحد، بعد صراع مع مرض الزهايمر، وشيعت جنازتها من مسجد الفاروق بمنطقة المعادي.

وتحدث أمير عيد مؤسس فريق كايروكي خلال ظهوره مع الإعلامي محمود سعد عن مرض والدته .

وقال أمير عيد: "الأم هي ما يتعدى الحب نفسه، حب غرائزي، أكتر حاجة أحبها هي إني أعمل أغاني، وكنت أحب إن أمي تبقى معايا وخاصة إن بينا قصة كفاح"

وتابع: "كنت أحب الجلوس مع والدتي، وهو أكثر وقت أجد فيه راحة البال والراحة النفسية"، مضيفا: "وكنت وعدتها لما أنجح هسفرها للعلاج وكده".

وأوضح أمير عيد أن والدته كانت تقيم معه، وبسبب معاناتها من الزهايمر، كانت لا تشعر بما يقدمه لها.

أمير عيد الزهايمر مسجد الفاروق فريق كايروكي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

أشعر بمعاناة المواطنين.. نص كلمة السيسي في الندوة التثقيفية الـ42
عاجل.. استقالة في الجهاز الفني بالزمالك
نجوم الزمن الجميل يتألقون على سجادة الجونة الحمراء بتقنية الذكاء الاصطناعي
"أنا مش لوحدي".. المتهم بـ "جريمة المنشار" في الإسماعيلية يغير أقواله
"منقدرش ننافس السعودية".. حقيقة تصريح كامل الوزير عن صناعة الحديد
هل توجد فقاعة عقارية في مصر؟ ياسين منصور يحسم الجدل