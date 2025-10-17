"وحشتنا كلنا".. نجل سليمان عيد يحيي ذكرى ميلاد والده برسالة مؤثرة

كتب- هاني صابر:

أحيا عبد الرحمن نجل الفنان سليمان عيد، ذكرى ميلاد والده الفنان القدير الذي رحل عن عالمنا يوم 18 أبريل 2025.

ونشر نجل سليمان عيد، صورة له مع والده، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "النهاردة عيد ميلادك يا أغلى إنسان في حياتي.. عدى ٦ شهور يا حبيبي وأنت مش في وسطنا".

وأَضاف: "كان المفروض نحتفل زي كل سنة بس أكيد إحتفالك وعيدك أحلى في الجنة يا بابا، وحشتنا أوي كلنا، ربنا يرحمك ويجمعنا بيك في الجنة يا رب".

ورحل الفنان سليمان عيد، عن عمر ناهز 64 عامًا، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة نُقل على إثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة.

يُذكر أن، سليمان عيد من مواليد 17 أكتوبر 1961، وبدأ مشواره الفني في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، قبل أن ينطلق بقوة عقب مشاركته في فيلم "الإرهاب والكباب" إلى جانب النجم عادل إمام عام 1992، ما فتح له المجال لأداء أدوار بارزة في السينما والتلفزيون.

وشارك سليمان عيد في عدد من الأعمال البارزة من بينها "طيور الظلام"، و"النوم في العسل"، و"همام في أمستردام"، إلى جانب عشرات المسلسلات التلفزيونية والمسرحيات، بإجمالي يزيد عن 150 عملًا فنيًا.

اقرأ أيضا|

مهرجان الجونة السينمائي 2025.. حكايات النجوم وكواليس السجادة الحمراء ولقاءات حصرية (تغطية خاصة)



