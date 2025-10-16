بإطلالة شتوية.. سلمى أبو ضيف أنيقة في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة سلمى أبو ضيف جمهورها، مجموعة صور جديدة من أحدث ظهور لها أثناء رحلتها إلى باريس، ولاقت إعجاب جمهورها.

ونشرت سلمى، الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة شتوية أنيقة ارتدت جاكت جلد باللون البني وبنطلون أسود.

وحازت الصور على إعجاب متابعيها وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "قمر"، "تحفة"، "بحبك"، "برنسيسة"، ماشاء الله على الجمال"، "جميلة بجد".

يُذكر أن، آخر أعمال سلمى أبو ضيف كان مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" الذي عُرض في موسم رمضان 2024، وشاركها البطولة كلًا من ليلى أحمد زاهر، انتصار، أحمد الرافعي، محمد محمود، إنعام سالوسة، يوسف عمر، أحمد فهيم، إسلام إبراهيم، وإخراج ياسمين أحمد كامل.

