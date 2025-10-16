إعلان

على "مرجيحة".. أحدث ظهور لـ لقاء الخميسي والجمهور يعلق (فيديو)

كتب : هاني صابر

10:00 ص 16/10/2025

لقاء الخميسي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شاركت الفنانة لقاء الخميسي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، مقطع فيديو لها وهى على "مرجيحة" خلال استمتاعها بوقتها.

ونشرت لقاء، الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلاله إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر وجميلة وكاريزما، القمر كله، الجمال الحقيقي والحلاوة كلها، عسل أوي".

يذكر أن، لقاء الخميسي تشارك في مسلسل "روج أسود" بطولة رانيا يوسف، مي سليم، فرح الزاهد، وداليا مصطفى، وعابد عناني ومحمد الدسوقي، وغادة طلعت، وتأليف أيمن سليم وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

لقاء الخميسي السوشيال ميديا إنستجرام لقاء الخميسي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"النواب" يؤجل موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية
في أسبوعين.. تراجع أسعار 20 سيارة جديدة بمصر حتى مليون جنيه