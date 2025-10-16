على "مرجيحة".. أحدث ظهور لـ لقاء الخميسي والجمهور يعلق (فيديو)

شاركت الفنانة لقاء الخميسي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، مقطع فيديو لها وهى على "مرجيحة" خلال استمتاعها بوقتها.

ونشرت لقاء، الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلاله إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر وجميلة وكاريزما، القمر كله، الجمال الحقيقي والحلاوة كلها، عسل أوي".

يذكر أن، لقاء الخميسي تشارك في مسلسل "روج أسود" بطولة رانيا يوسف، مي سليم، فرح الزاهد، وداليا مصطفى، وعابد عناني ومحمد الدسوقي، وغادة طلعت، وتأليف أيمن سليم وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.