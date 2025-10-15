أمينة ابنة نسرين أمين تخطف الأنظار بإطلالة جريئة داخل ملعب التنس (صور)

محامي ياسمين علي لمصراوي: المطربة لا علاقة لها بقضية محمد العمروسي وهذه

خطفت أمينة ابنة الفنانة نسرين أمين أنظار متابعيها على السوشيال ميديا، بعد ظهورها داخل أحد ملاعب التنس.

ونشرت أمينة صورًا لها داخل ملعب التنس رفقة صديقاتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "مهارات التنس.. زيرو".

على جانب آخر، تظهر ابنة نسرين أمين رفقة والدتها في مناسبات ترفيهية واجتماعية معينة.

يذكر أن، نسرين أمين تشارك بفيلم "بيج رامي" بطولة الفنان رامز جلال والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

