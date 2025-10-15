شارك الفنان محمد العمروسي وزوجته المطربة مي فاروق متابعيهم على السوشيال ميديا، صورة لأبنائهما.

ونشر العمروسي صورة تجمعه مع أبنائه الثلاثة، ومي فاروق وابنها، عبر حسابه الرسمي بموقع انستجرام، وكتب: "العائلة هي الكنز الحقيقي ليا ربنا يحفظكم من كل سوء".

احتفلت المطربة مي فاروق مؤخرًا بألبومها الغنائي الجديد "تاريخي" الذي طرحته على "يوتيوب" وضم 9 أغنيات.

وحضر عدد من نجوم الفن أبرزهم، المطرب تامر عاشور وميرهان حسين، ومحمد العمروسي وأحمد جمال، وجنات وأحمد عبد الله محمود، وإيهاب فهمي ومحمد رضوان وريهام عبد الحكيم.

كما حضر أيضا المنتج محسن جابر ومحمد جابر وعزيز الشافعي وتامر حسين وتوما.

