هاني شاكر يعزي ميادة الحناوي في وفاة شقيقها

تقدم المطرب هاني شاكر بخالص العزاء والمواساة للفنانة ميادة الحناوي في وفاة شقيقها الملحن عثمان الحناوي.

وكتب هاني شاكر، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام": "أتقدم بخالص العزاء للفنانة الكبيرة ميادة الحناوي بوفاة شقيقها المرحوم عثمان الحناوي.. نسال الله ان يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون".

أعلنت نقابة الفنانين السوريين، الاثنين الماضي، وفاة الباحث الموسيقي عثمان حناوي، شقيق الفنانة ميادة الحناوي.

وكتب حساب النقابة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تعازينا القلبية للزميلة الفنانة القديرة ميادة حناوي ، بوفاة شقيقها الباحث الموسيقي عثمان حناوي ، إنا لله و إنا إليه راجعون".

ولدت المطربة السورية ميادة الحناوي عام 1959 في مدينة حلب، ولقبت بـ مطربة الجيل، ولحن لها كبار الملحنين العرب أمثال بليغ حمدي، رياض السنباطي، محمد الموجي، محمد سلطان، حلمي بكر، فاروق سلامة، سيد مكاوي، سامي الحفناوي، وصلاح الشرنوبي.

