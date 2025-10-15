إعلان

"يجعله من المحظوظين مثل عمته".. أصالة تحتفل بمولد ابن شقيقها

كتب : نوران أسامة

04:57 م 15/10/2025

أصالة نصري

احتفلت الفنانة السورية أصالة نصري بقدوم مولود شقيقها أنس نصري، وشاركت جمهورها فرحتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

ونشرت أصالة صورة يد المولود، وعلّقت عليها قائلة: "الحمد لله الّذي منّ علينا بقدوم فارس أنس نصري، ادعوا له بالعمر الطويل والصحة الوفيرة ورحلة حلوة فيها ناس حلوة"

وتابعت: "ويجعل بقدومه كلّ الخير لأهله وأوطانه، ويبارك فيه ويجعله من المحظوظين (مثل عمّته صولا)، وبارك يا رب بعمره وصحته وأيامه، آمين يا رب العالمين".

أصالة-عبر-إنستجرام

يُذكر أن آخر ما طرحته أصالة كان أغنية بعنوان "بهي الحسن" عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب".

أصالة

