"يجعله من المحظوظين مثل عمته".. أصالة تحتفل بمولد ابن شقيقها

احتفلت الفنانة السورية أصالة نصري بقدوم مولود شقيقها أنس نصري، وشاركت جمهورها فرحتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

ونشرت أصالة صورة يد المولود، وعلّقت عليها قائلة: "الحمد لله الّذي منّ علينا بقدوم فارس أنس نصري، ادعوا له بالعمر الطويل والصحة الوفيرة ورحلة حلوة فيها ناس حلوة"

وتابعت: "ويجعل بقدومه كلّ الخير لأهله وأوطانه، ويبارك فيه ويجعله من المحظوظين (مثل عمّته صولا)، وبارك يا رب بعمره وصحته وأيامه، آمين يا رب العالمين".

يُذكر أن آخر ما طرحته أصالة كان أغنية بعنوان "بهي الحسن" عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب".

اقرأ أيضًا:

راغب علامة يشارك جمهوره لقطات من حفله في مصر: "أجواء لا تُنسى"

تامر حسني يوجّه رسالة شكر لـ خالد عجاج لهذا السبب

صور جديدة من كواليس تصوير فيلم "شمس الزناتي"