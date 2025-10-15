حدث بالفن|غضب حمدي الوزير بسبب مشهد التحرش والنجوم في عيد ميلاد نجلاء بدر
كتب : مصراوي
12:01 ص 15/10/2025
النشرة الفنية
كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودة، عن بوستر مسرحية "النداء الأخير" عبر حسابه على "فيسبوك" استعدادا لعرضها ضمن فعاليات موسم الرياض.
للتفاصيل اضغط هنا:
حدث بالفن نجلاء بدر تحتفل بعيد ميلادها عمرو سلامة يقاضي شركة إنتاج الفنان حمدي الوزير أشهر متحرش في السينما المصرية مهرجان الجونة السينمائي بيومي فؤاد المسرحية السعودية النداء الأخير
إعلان