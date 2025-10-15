إعلان

حدث بالفن|غضب حمدي الوزير بسبب مشهد التحرش والنجوم في عيد ميلاد نجلاء بدر

كتب : مصراوي

12:01 ص 15/10/2025
النشرة الفنية

مسرحية النداء الأخير_3

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودة، عن بوستر مسرحية "النداء الأخير" عبر حسابه على "فيسبوك" استعدادا لعرضها ضمن فعاليات موسم الرياض.

حدث بالفن نجلاء بدر تحتفل بعيد ميلادها عمرو سلامة يقاضي شركة إنتاج الفنان حمدي الوزير أشهر متحرش في السينما المصرية مهرجان الجونة السينمائي بيومي فؤاد المسرحية السعودية النداء الأخير

أخبار

