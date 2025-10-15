علي صبحي يحتفل بعرض فيلم "السادة الأفاضل" في الجونة السينمائي

احتفل الفنان علي صبحي أحد أبطال فيلم "السادة الأفاضل" باختياره من قبل إدارة مهرجان الجونة للعرض ضمن فعاليات النسخة الثامنة هذا العام.

نشر علي صبحي إعلان الفيلم عبر خاصية الاستوري على انستجرام وكتب : "كل دول رايحين الجونة".

الفيلم يشارك في بطولته كوكبة من نجوم السينما المصرية هم محمد ممدوح، محمد شاهين، أشرف عبد الباقي، طه دسوقي، دنيا ماهر، علي صبحي، حنان سليمان، ميشيل ميلاد بشاي، تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، إخراج كريم الشناوي.

وكانت آخر مشاركات المخرج كريم الشناوي بفيلم "ضي: سيرة أهل الضي" ويعرض حاليا بدور العرض السينمائي، وتدور أحداثه خلال 48 ساعة حول (ضي)، طفل نوبي ألبينو، يواجه التمييز والنبذ، ولكنه يمتلك صوت ذهبي وحلم كبير. ينطلق مع أسرته المفككة ومدرسته في رحلة محفوفة بالمخاطر من أسوان إلى القاهرة بلا مال أو وسيلة اتصال، لكن الأمل والموسيقى يقودانه للأمام لتحقيق هذا الحلم.

