إعلان

صورة- محمد التاجي يخضع لعملية جراحية ويطلب الدعاء

كتب- مروان الطيب:

08:20 م 14/10/2025

محمد التاجي.

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الفنان محمد التاجي عن خضوعه لعملية جر احية، ونشر صورة جديدة له عبر حسابه على "فيسبوك".

وظهر التاجي في الصورة وهو على فراش المرض في أحد المستشفيات وكتب: "دعواتكم".

وكانت آخر أعمال الفنان محمد التاجي كان من خلال مسلسل "جودر2 – ألف ليلة وليلة" الذي عُرض في موسم دراما رمضان 2025، وهو من تأليف أنور عبدالمغيث، إخراج إسلام خيري، وبطولة ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور اللبنانية، وليد فواز، تارا عماد، غادة طلعت، جيهان الشماشرجي، ووفاء عامر.

كما شارك في مسلسل "العتاولة 2" بطولة كوكبة من نجوم الدراما التلفزيونية هم أحمد السقا، طارق لطفي، الذي عرض أيضا ضمن موسم دراما رمضان 2025.

محمد التاجي

اقرأ أيضا:

عمرو سلامة يقاضي شركة إنتاج ويكشف تفاصيل الأزمة في بيان رسمي

باسم سمرة: "كنت مدرس صنايع وبحاول ألاقي مكان في الفن"

الفنان محمد التاجي محمد التاجي يخضع لعملية جراحية محمد التاجي على فيسبوك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| ترامب: حماس ستتخلى عن سلاحها وإن لم تفعل سنتكفل بذلك بسرعة
بعد اتفاقية غزة.. هل تأثرت البورصة المصرية إيجابيًا؟ خبراء توضح