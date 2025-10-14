صورة- محمد التاجي يخضع لعملية جراحية ويطلب الدعاء

كشف الفنان محمد التاجي عن خضوعه لعملية جر احية، ونشر صورة جديدة له عبر حسابه على "فيسبوك".

وظهر التاجي في الصورة وهو على فراش المرض في أحد المستشفيات وكتب: "دعواتكم".

وكانت آخر أعمال الفنان محمد التاجي كان من خلال مسلسل "جودر2 – ألف ليلة وليلة" الذي عُرض في موسم دراما رمضان 2025، وهو من تأليف أنور عبدالمغيث، إخراج إسلام خيري، وبطولة ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور اللبنانية، وليد فواز، تارا عماد، غادة طلعت، جيهان الشماشرجي، ووفاء عامر.

كما شارك في مسلسل "العتاولة 2" بطولة كوكبة من نجوم الدراما التلفزيونية هم أحمد السقا، طارق لطفي، الذي عرض أيضا ضمن موسم دراما رمضان 2025.

اقرأ أيضا:

عمرو سلامة يقاضي شركة إنتاج ويكشف تفاصيل الأزمة في بيان رسمي

باسم سمرة: "كنت مدرس صنايع وبحاول ألاقي مكان في الفن"