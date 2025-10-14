بعد طلبه الدعاء لزوجته.. الملحن كريم نيازي: ربنا رزقني ببنتي "كيان"

أعلن الملحن كريم نيازي، عن إنجاب زوجته لطفلة، عقب خضوعها لجراحة اليوم الثلاثاء.

وكشف كريم نيازي، عبر صفحته في موقع فيسبوك، عن تطورات حالة زوجته، وكتب: "بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أحمدك يارب علي نعمك وعطاياك، ربنا رزقني النهارده ببنتي ( كيان كريم نيازي)".



وكتب كريم نيازي، عبر صفحته في موقع فيسبوك :"مراتي ونور عيني دخلت العمليات حالا بالله عليكم دعواتكم من قلبكم".

وتعاون المطرب كريم نيازي، مع النجم تامر حسني، في أغنية "من كان ياما كان"، التي قدمت في مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي.

ولحن كريم، أكثر من أغنية للمطربة أصالة، ومنها: رجل مثالي، ولما بنتجاهل، وغنى من ألحانه المطرب فريد، والمطرب الشعبي أحمد شيبة، والمطربات جنات، وياسمين علي، ومها فتوني.

الملحن كريم نيازي، حفيد الموسيقار الراحل حسين فوزي، الذي تعاون مع نخبة من رموز الأغنية ، منهم المطرب محمد رشدي "يا بركة رمضان"، ومحرم فؤاد "احنا ولاد النيل"، و نادية مصطفى "أيوة يامه"، وعلي الحجار "صلينا الفجر فين"، و ياسمين الخيام "الليلة عيد"، ومحمد العزبي "عوض الله".