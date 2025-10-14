وفاة شقيق الفنان عبدالمنعم إبراهيم

أعلنت سهير عبدالمنعم، ابنة الفنان الراحل عبد المنعم إبراهيم، عن وفاة شقيق والدها، وذلك عبر منشور لها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتبت سهير في منشورها: "وفاة شقيق الفنان الراحل عبد المنعم إبراهيم، نبيل إبراهيم، والعزاء بآل رشدان يوم الأربعاء".

يُذكر أن الفنان الكبير عبد المنعم إبراهيم رحل عن عالمنا عام 1987، عن عمر ناهز 63 عامًا، تاركًا خلفه إرثًا فنيًا كبيرًا من الأعمال الكوميدية الخالدة في ذاكرة السينما والمسرح المصري.

