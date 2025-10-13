بالصور.. هادي الباجوري يحتفل بعقد قرانه بحضور الأهل والأصدقاء

بعد عقد قرانها على هادي الباجوري.. 20 صورة ومعلومات عن هايدي خالد

احتفل المخرج هادي الباجوري بعقد قرانه على الفنانة هايدي خالد، في حفل اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

نشرت هايدي خالد، صورًا من كواليس عقد القران عبر حسابها على انستجرام، إذ ظهر الثنائي وهما يخضعان لجلسة تصوير رومانسية.

كما ظهرا بالصور وهم يحتفلان بدخول عش الزوجية، وكتبت على الصور: "كل تفصيلة كانت فن، وكل لحظة كانت حقيقية، شكرا لكل اللي خلى اليوم بالشكل ده.

تشارك الفنانة هايدي خالد بفيلم "هيبتا: لمناظرة الأخيرة" الذي بدأ عرضه مؤخرا بالسينمات، وسط نخبة من نجوم السينما المصرية هم منة شلبي، كريم فهمي، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، تأليف محمد صادق، سيناريو وحوار محمد جلال، إخراج هادي الباجوري.

