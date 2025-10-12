إعلان

بالصور.. كارول سماحة تخطف الأنظار بأكثر من إطلالة في أحدث جلسة تصوير

كتب : معتز عباس

09:18 م 12/10/2025
    كارول سماحة في المسرح (3)
    كارول سماحة في المسرح (2)
    كارول سماحة في المسرح (1)
    كارول سماحة من أحدث ظهور (1)
    كارول سماحة (1)
    كارول سماحة من أحدث ظهور (3)
    كارول سماحة (2)

شاركت المطربة كارول سماحة متابعيها على السوشيال ميديا أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ونشرت كارول أكثر من صورة بأكثر من إطلالة، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وهي تروج لأغنيتها (ما بتنترك لوحدك).

طرحت كارول سماحة، أحدث أغانيها بعنوان "ما بتنترك وحدك"، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب"، من كلمات وألحان وتوزيع الموسيقار الراحل زياد الرحباني، وتعد أول إصدار رسمي يطرح بعد رحيله.

يذكر أن كارول سماحة شاركت مؤخرا في عرض مسرحي بعنوان "كله مسموح" تم عرضه على خشبة "كازينو لبنان".

