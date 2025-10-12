بالصور.. كارول سماحة تخطف الأنظار بأكثر من إطلالة في أحدث جلسة تصوير

بإطلالة مستوحاة من الأفلام القديمة.. 15 صورة لـ ملك زاهر من أحدث ظهور

شاركت المطربة كارول سماحة متابعيها على السوشيال ميديا أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ونشرت كارول أكثر من صورة بأكثر من إطلالة، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وهي تروج لأغنيتها (ما بتنترك لوحدك).

طرحت كارول سماحة، أحدث أغانيها بعنوان "ما بتنترك وحدك"، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب"، من كلمات وألحان وتوزيع الموسيقار الراحل زياد الرحباني، وتعد أول إصدار رسمي يطرح بعد رحيله.

يذكر أن كارول سماحة شاركت مؤخرا في عرض مسرحي بعنوان "كله مسموح" تم عرضه على خشبة "كازينو لبنان".

