أحمد مراد عن تعيينه في مجلس الشيوخ: "مسئولية أتعهد بأن أكون جديرًا بها"

أعرب المؤلف أحمد مراد عن سعادته بصدور قرار رئاسي بتعيينه نائبًا في مجلس الشيوخ.

وكتب أحمد مراد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أتوجّه بخالص الامتنان والتقدير إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على ثقته الغالية باختياري عضوًا في مجلس الشيوخ المصري".

وأضاف: "أدرك تمامًا أن هذا التكليف ليس تشريفًا فحسب، بل مسؤولية كبيرة أتعهد بأن أكون جديرًا بها، وأن أبذل ما في وسعي لأُسهم بصدق في خدمة الوطن وقضاياه، مسترشدًا بثقة من أولوني إياها، ومخلصًا لما يتطلّع إليه الوطن منّا".

وصدر اليوم، قرارًا رئاسيًا بتعيين الفنان ياسر جلال والمخرج خالد جلال، والمؤلف أحمد مرادً، أعضاءً في مجلس الشيوخ 2025.

