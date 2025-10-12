"القاهرة السينمائي" يعلن أفلام مسابقة أسبوع النقاد بدورته الـ46

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي برنامج أفلام مسابقة أسبوع النقاد في دورته الـ46، التي تقام في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للمهرجان الذي عُقد ظهر اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025 في فندق "سوفيتيل داون تاون النيل – القاهرة".

وتضم مسابقة أسبوع النقاد 8 أفلام، هي:

• الأشقاء | جريتا سكارانو | إيطاليا | 2025 | 96 د

• أوديسا البهجة | زجيم تيرزيقي | كوسوفو، فرنسا | 2025 | 99 د

• أرض القصب | سفين بريسر | هولندا، بلجيكا | 2025 | 111 د

• في منزل أهلي | تيم إلريش | ألمانيا | 2025 | 95 د

• دو يو لاف مي | لانا ظاهر | فرنسا، لبنان، ألمانيا، قطر | 2025 | 75 د

• ذلك الصيف في باريس | فالنتين كاديك | فرنسا | 2025 | 75 د

• حبيبي حسين | أليكس بكري | فلسطين، ألمانيا، السعودية، السويد | 2025 | 96 د

• عالم النبات | جينج يي | الصين | 2025 | 96 د

يعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، والوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس. تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.