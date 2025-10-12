أول تعليق من ياسر جلال بعد تعيينه في مجلس الشيوخ



أعرب النجم ياسر جلال، عن فخره بصدور القرار الرئاسي، له بالتعيين في مجلس الشيوخ.



وعلق النجم ياسر جلال، عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب:"الحمد لله، يشرفني انضمامي لعضوية مجلس الشيوخ المصري".



وتابع: "بكل الحب والاحترام أشكر فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه الدائم للفن والثقافة والمبدعين في بلدنا، وأشكر حزب حماة الوطن على الترشيح، وإن شاء الله أكون عند حسن الظن، وربنا يقدرني إني أكون واجهة مشرفة لزملائي الفنانين داخل المجلس".



وأضاف: "وجود فنانين داخل مجلس الشيوخ شرف كبير وفرصة إن الفنان يكون له وجود وصوت مسموع في مجلس محترم زى ده، ويكون الفنان جزء من النقاش الوطني، مش مجرد متفرج من بعيد".



واختتم النجم ياسر جلال: "الفن جزء من هوية البلد، وصوته لازم يكون موجود في كل مساحة بتتكلم عن مستقبلها. وأدعو الله سبحانه وتعالى أن أكون إضافة حقيقية، وأن أنجح في تمثيل الفنانين والمبدعين بالشكل اللي يليق بمكانتهم وبقيمة الفن المصري".



وصدر اليوم الأحد رسميا القرار الرئاسي للتعيين في مجلس الشيوخ، وضمت القائمة النجم ياسر جلال.