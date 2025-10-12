وفاة الفنانة ديان كيتون عن عمر 79 عامًا

توفيت الفنانة الأمريكية ديان كيتون صباح اليوم، الأحد 12 أكتوبر، في منزلها بمنطقة لوس أنجلوس، عن عمر ناهز 79 عامًا.

ووفقًا لما نقلته مجلة People، أكّد متحدث باسم العائلة رحيل النجمة يوم السبت، دون الكشف عن سبب الوفاة، مضيفًا أنها كانت محاطة بأفراد أسرتها المقربين في أشهرها الأخيرة.

كانت ديان كيتون من أبرز أيقونات هوليوود، حائزة على جائزة الأوسكار، وشاركت في عدد كبير من الأفلام الخالدة مثل Annie Hall و The Godfather و Father of the Bride وغيرها.

كما امتد عملها الفني ليشمل الإخراج والكتابة والإنتاج، إلى جانب شغفها بترميم المنازل الكلاسيكية في كاليفورنيا.

يُشار إلى أن صحة كيتون قد تدهورت بسرعة في الأشهر الأخيرة وفق بعض المصادر، ولكن العائلة اختارت إبقاء التفاصيل الخاصة بالوفاة بين أفرادها في هذه اللحظات الحزينة.







