ابنة إيناس الدغيدي عن انتقادات زواج والدتها: "مش مهتمة بيها ومش بتهزني"

أعربت حبيبة نبيل معوض، عن سعادتها بزواج والدتها المخرجة إيناس الدغيدي من رجل الأعمال أحمد عبدالمنعم.

وقالت حبيبة في مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة"، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، على فضائية "النهار"، إنها سعيدة للغاية بزواج والدتها من رجل الأعمال أحمد عبدالمنعم، مضيفة: "انبسطت أكتر لما شفت الفرحة اللي كانت فيها".

وعن انتقادات رواد السوشيال ميديا لواج والدتها، علقت: "من زمان وأنا عارفة ومتعودة، خاصة إني بنت إيناس الدغيدي، فمش مهتمة بالانتقادات ولا بأي حاجة، لأنها أبعد من الحقيقة، ومش بتهزني الحاجات دي".

وعن اقتناعها بزواج والدتها، أوضحت: "لو كنت أصغر في السن شوية كنت ممكن أبقى مضايقة، أي بنت ممكن تتضايق لما تلاقي أمها تتجوز وتحس بغيرة إن حد هياخدها منها، لكن أنا بشيل همها كتير، ودلوقتي مبسوطة إن في حد جنبها يكون ظهر وسند ليها، خاصة إني عندي شغل وحياة وأطفال وبنشغل عنها كتير، ولما شفت أنكل أحمد اطمنت عليها كتير".

احتفلت المخرجة إيناس الدغيدي بعقد قرانها أول أمس الجمعة، على رجل الأعمال أحمد عبد المنعم، وذلك بحفل يقتصر على حضور الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

و فوجئ جمهور المخرجة إيناس الدغيدي بقرار إلغاء حفل زفافها الذي كان من المقرر إقامته خلال الفترة المقبلة،إذ أوضحت "الدغيدي" عن إقامة حفل زفاف سيقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين، وذلك نظرا لتعرضها للتنمر والسخرية من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وحرص عدد من نجوم الفن على حضور حفل زفاف إيناس الدغيدي منهم يسرا وإلهام شاهين وهالة صدقي وهاني رمزي وحسين فهمي.

