أول ظهور لـ إيناس الدغيدي وزوجها على الهواء بعد الزفاف - فيديو

حلت المخرجة إيناس الدغيدي ضيفة ببرنامج ببرنامج "الصورة" تقديم الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار".

وقالت إيناس إنها تعجبت من ردود أفعال البعض وانتقدهم بعد إعلان زواجها من رجل الأعمال من رجل الأعمال أحمد عبد المنعم، ، مؤكدة أنه من المفترض أن يفرح الناس لأنها تمنحهم أملاً في الحياة.

وأضافت: "كايدة ناس كتير مش عارفة ليه؟ ومتغاظين، مع إن المفروض إني بدي طاقة إيجابية للناس، للأسف السوشيال ميديا بتكبر الأمور، جوزي مش شاب ومش أصغر مني بـ25 سنة، هو قدّي في السن، ومش من موسكو زي ما اتقال".

واختتمت قائلة: "بعتذر لأي حد من الزملاء إني ما عزمتوش، بعد الهجوم اللي حصل عليّ الفترة اللي فاتت، وأنا قررت أعزم عدد قليل من الأصدقاء والمقرّبين فقط".

احتفلت المخرجة إيناس الدغيدي بعقد قرانها أمس الجمعة، على رجل الأعمال أحمد عبد المنعم، وذلك بحفل يقتصر على حضور الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

و فوجئ جمهور المخرجة إيناس الدغيدي بقرار إلغاء حفل زفافها الذي كان من المقرر إقامته خلال الفترة المقبلة،إذ أوضحت "الدغيدي" عن إقامة حفل زفاف سيقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين، وذلك نظرا لتعرضها للتنمر والسخرية من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وحرص عدد من نجوم الفن على حضور حفل زفاف إيناس الدغيدي منهم يسرا وإلهام شاهين وهالة صدقي وهاني رمزي وحسين فهمي.

وكان جمهور المخرجة إيناس الدغيدي، فوجيء مؤخرا بقرار إلغاء حفل زفافها، موضحة أنه سيقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين، وذلك نظرا لتعرضها للتنمر والسخرية من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت"الدغيدي" صورة لها مع زوجها عبر صفحتها على "فيسبوك" وكتبت: "أصدقائي الغالين، كنت سعيدة بفرحتي معكم في حفل بسيط نفرح كلنا سوا، ولكن للأسف تحول هذا الفرح إلى موجة من الانتقادات والسخرية من السوشيال ميديا، والتنمر لمعنى جميل في الحياة، ولا أنسى بند التطفل الذي جاء من كل مكان، ولذلك قررت أنا وزوجي إلغاء الاحتفال البسيط بفرحتنا ونكتفي على العائلة فقط، لكم أصدقائي كل المحبة، ولنا لقاء سري بإذن الله.. ولن يعرفه الحآسدين والحاقدين وعقبال عندكم يا حبايب، إيناس.. أحمد".

اقرأ أيضا..

بالصور- رقص هيدي كرم ورانيا منصور في حفل "تامر وعفروتو" في العين السخنة

"كل سنة وانت مشرفنا".. أيمن بهجت قمر يهنئ عمرو دياب بعيد ميلاده