"حققت معاك حلم الأحلام".. ويجز يوجه رسالة لـ منير بمناسبة عيد ميلاده

حرص مطرب الراب ويجز على تهنئة النجم محمد منير بعيد ميلاده.

ونشر ويجز صورة تجمه بـ منير عبر خاصية الاستوري على حسابه انستجرام وكتب: "ببعت لك أحلى تهنئة عشان عيد ميلادك يا كينج، حققت حلم الأحلام لما عملت أغنية معاك،ربنا يخليك لينا ويديك الصحة، مصر كلها بتعشقك".

وتأتي الصورة بعد ساعات من لقاء منير مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "الصورة" إذ كشف منير عن تعاونه مع ويجز لأول مرة بأغنية جديدة على طريقة الديو والمقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.

وقال منير عن تعاونه مع ويجز: "بحضر لديو مع ويجز، وممكن الفترة المقبلة اشتغل مع أمير عيد وأنا فاتح إيدي للجيل الجديد".

يذكر أن النجم محمد منير احتفل مؤخرا بزفاف ابنة شقيقته في حفل عائلي اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين.

وكان آخر ما طرحه النجم محمد منير أغنية بعنوان "ضي"، وهي الأغنية الدعائية لفيلم "ضي" الذي بدأ عرضه مؤخرا بدور العرض السينمائي.

