بصور في فترة الطفولة.. عبدالله عمرو دياب يهنئ والده بعيد ميلاده

كتب- مروان الطيب:

07:11 م 11/10/2025
    جانا دياب تحتفل بعيد ميلاد والدها (1)
    جانا دياب تحتفل بعيد ميلاد والدها (2)
    جانا دياب تحتفل بعيد ميلاد والدها (3)
    عبدالله مع شقيقته كنزي وعمرو دياب

هنأ عبداالله نجل النجم عمرو دياب والده بعيد ميلاده، ونشر العديد من الصور لهما معا عبر خاصية الاستوري على حسابه انستجرام.

نشر عبدالله صورًا له في فترة الطفولة ظهر خلالها رفقة والده، كما نشر صورة أيضًا مع والده وشقيقته كنزي.

على جانب آخر، حرصت جانا شقيقة عبدالله على تهنئة والدها بعيد ميلاده، ونشرت جانا عدد من الصور التي جمعتها بوالدها بعدد من المناسبات لمختلفة، منها صورة من تصوير أغنية "خطفوني" وكتبت: "عيد ميلاد سعيد بابا بحبك أوي"، وصورة أخرى لهما كتبت عليها: "بحبك يا بابا".

يذكر أن عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا في الجونة يوم 23 أكتوبر الجاري.

