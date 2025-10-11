حورية فرغلي: "حساباتي مسروقة من 6 سنوات وتعرضت للابتزاز"

كتب- مصطفى صلاح:

تحدثت الفنانة حورية فرغلي، عن كواليس مشاركتها في مسلسل "أيام"، مؤكدة أنها تحب الأدوار الشعبية لكنها ترفض تقديمها بشكل مبالغ فيه، حرصًا على الواقعية والمصداقية في الأداء، مشيرة إلى أن شخصيتها في المسلسل "رباب" كانت شريرة ولكنها أضافت لها لمسة خفيفة من الكوميديا حتى لا يمل الجمهور.

وقالت "حورية" في تصريحات تليفزيونية: "أحب الأدوار الشعبية لكن مش بحب أعملها أوفر لأنها لا تمثل شخصيتي الحقيقية ولا طريقة كلامي اليومية، وكنت حريصة إن الناس تكره رباب لكن تفضل مستنية تشوفها وتتابعها".

وأضافت، أن شخصية رباب في أيام تختلف تمامًا عن شخصية روح في ساحرة الجنوب، موضحة أن روح كانت طيبة تتغير تحت تأثير المسّ، بينما شر رباب طبيعي ومن كيد النساء لا علاقة له بالجن أو العفاريت.

كما أعربت حورية فرغلي عن إعجابها الشديد بالفنان حمادة هلال، قائلة: "بعشق حمادة جدًا، وبتمنى أشتغل في المداح حتى لو مشهد واحد، لأنه فنان محترم جدًا وملتزم وبيتعامل بذوق وإنسانية".

وفي حديثها عن محمد رمضان، قالت: "محمد رمضان نجاحه من عند ربنا وأنا كنت مجرد سبب، وهو صنع نجوميته بنفسه من أيام عبده موتة، وكنت سعيدة جدًا بالشغل معاه في فيلم قلب الأسد لأنه أول دور شعبي أقدمه".

وكشفت الفنانة عن استمرار أزمتها مع سرقة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي منذ أكثر من ست سنوات، مؤكدة أنها تعرضت لابتزاز مالي حيث طُلب منها مبلغ 500 ألف جنيه مقابل استعادة حساباتها، لكنها رفضت تمامًا الانصياع لمثل هذه المطالب.

وأكدت حورية في ختام حديثها أن النجاح الحقيقي في الفن لا يأتي بالمبالغة أو الصراخ، بل بالصدق في الأداء والتعبير عن الواقع كما هو، مضيفة أن شخصية رباب كانت علامة في مشوارها الفني لأنها تمزج بين القوة والدهاء والشر الطبيعي.