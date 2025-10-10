تعرف على السبب وراء إلغاء إيناس الدغيدي حفل زفافها

تحتفل المخرجة إيناس الدغيدي بعقد قرانها اليوم الجمعة، على رجل الأعمال أحمد عبد المنعم، وذلك بحفل يقتصر على حضور الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين، وألغت حفل الزفاف الذي كان من المقرر إقامته.

وفوجئ جمهور المخرجة إيناس الدغيدي مؤخرا بقرار إلغاء حفل زفافها الذي كان من المقرر إقامته خلال الفترة المقبلة، إذ أوضحت "الدغيدي" عن إقامة حفل زفاف سيقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين، وذلك نظرا لتعرضها للتنمر والسخرية من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت"الدغيدي" صورة لها مع زوجها عبر صفحتها على "فيسبوك" وكتبت:"أصدقائي الغالين ، كنت سعيده بفرحتي معكم في حفل بسيط نفرح كلنا سوا، ولكن للأسف تحول هذا الفرح إلى موجة من الانتقادات والسخرية من السوشيال ميديا، والتنمر لمعنى جميل في الحياة، ولا انسي بند التطفل الذي جاء من كل مكان، ولذلك قررت أنا وزوجي إلغاء الاحتفال البسيط بفرحتنا ونكتفي على العائلة فقط، لكم اصدقائي كل المحبة، ولنا لقاء سري بإذن الله.. ولن يعرفه الحاسدين والحاقدين ,عقبال عندكم ياحبايب، إيناس أحمد".

اقرأ أيضا:

"فطار الأبطال".. ياسمين صبري تكشف سر رشاقتها وروتينها اليومي

مي عمر تتعاقد على فيلم "شمشون ودليلة" مع السبكي