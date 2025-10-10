إعلان

كيف ردت منة شلبي على أخبار ارتباطها على السوشيال ميديا؟

كتب : هاني صابر

06:07 م 10/10/2025
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    الفنانة منة شلبي مع والدتها
  • عرض 17 صورة
    منة شلبي 6
  • عرض 17 صورة
    منة شلبي ووالدتها
  • عرض 17 صورة
    منة شلبي
  • عرض 17 صورة
    منة شلبي
  • عرض 17 صورة
    منة شلبي بحفل زفاف منة عدلي القيعي
  • عرض 17 صورة
    منة شلبي بحفل زفاف منة عدلي القيعي
  • عرض 17 صورة
    منة شلبي بحفل زفاف منة عدلي القيعي
  • عرض 17 صورة
    منة شلبي مع الفنانة الكبيرة نادية الجندي
  • عرض 17 صورة
    منة شلبي ونبيلة عبيد
  • عرض 17 صورة
    منة شلبي من برومو مسرحية شمس وقمر
  • عرض 17 صورة
    مش هتجوز في السر.. منة شلبي ترد على شائعة زواجها
  • عرض 17 صورة
    منة شلبي
  • عرض 17 صورة
    منة شلبي على ريد كاربت ختام مهرجان الجونة
  • عرض 17 صورة
    منة شلبي
  • عرض 17 صورة
    منة شلبي في حفل ختام مهرجان الجونة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ردت الفنانة منة شلبي، على أخبار ارتباطها التي تم تداولها على مواقع السوشيال ميديا خلال الفترة الماضية.

وقالت منة شلبي، ببرنامج "et بالعربي" ردا على هذا الأمر: "أنا مبتكلمش على حاجة شخصية خالص".

وتشارك منة شلبي ببطولة فيلم "هيبتا.. المناظرة الأخيرة" تأليف محمد صادق، وإخراج هادي الباجوري.

ويشاركها البطولة كريم فهمي، محمد ممدوح، جيهان الشماشرجي، سلمى أبو ضيف، كريم قاسم، مايان السيد، حسن مالك، وظهور خاص للنجم هشام ماجد،

ويتناول الفيلم أربع قصص تمثل أنواع العلاقات: (الحب الأول - العلاقة المعقدة- الحب المُنقذ - حب الذكاء الاصطناعي)، ويطرح تساؤلات وأفكار عديدة منها: الرهان على الحب الحقيقي، إمكانية التحكم في الحب وتداعيات ها التحكم؟، ماذا لو كان بإمكاننا تصميم الشريك المثالي لنا؟.

منة شلبي السوشيال ميديا فيلم هيبتا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أكسيوس: ترامب يعقد قمة للزعماء خلال زيارته لمصر |تفاصيل
"ضمانات ترامب" و"وساطة القاهرة".. الكواليس الكاملة لاتفاق إنهاء الحرب في غزة