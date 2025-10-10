كيف ردت منة شلبي على أخبار ارتباطها على السوشيال ميديا؟

كابتن ماجد مع كرة القدم ومازنجر يطير والأهرامات حاضرة.. 11 صورة من افتتاح

ردت الفنانة منة شلبي، على أخبار ارتباطها التي تم تداولها على مواقع السوشيال ميديا خلال الفترة الماضية.

وقالت منة شلبي، ببرنامج "et بالعربي" ردا على هذا الأمر: "أنا مبتكلمش على حاجة شخصية خالص".

وتشارك منة شلبي ببطولة فيلم "هيبتا.. المناظرة الأخيرة" تأليف محمد صادق، وإخراج هادي الباجوري.

ويشاركها البطولة كريم فهمي، محمد ممدوح، جيهان الشماشرجي، سلمى أبو ضيف، كريم قاسم، مايان السيد، حسن مالك، وظهور خاص للنجم هشام ماجد،

ويتناول الفيلم أربع قصص تمثل أنواع العلاقات: (الحب الأول - العلاقة المعقدة- الحب المُنقذ - حب الذكاء الاصطناعي)، ويطرح تساؤلات وأفكار عديدة منها: الرهان على الحب الحقيقي، إمكانية التحكم في الحب وتداعيات ها التحكم؟، ماذا لو كان بإمكاننا تصميم الشريك المثالي لنا؟.