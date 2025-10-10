ماذا قالت منة شلبي عن الحالة الصحية لوالدتها؟

كشفت الفنانة منة شلبي، عن الحالة الصحية لوالدتها.

وقالت منة شلبي، ببرنامج "et بالعربي": "أمي كويسة وبخير.. دعواتكم".

وتشارك منة شلبي ببطولة فيلم "هيبتا.. المناظرة الأخيرة" تأليف محمد صادق، وإخراج هادي الباجوري.

ويشاركها البطولة كريم فهمي، محمد ممدوح، جيهان الشماشرجي، سلمى أبو ضيف، كريم قاسم، مايان السيد، حسن مالك، وظهور خاص للنجم هشام ماجد،

ويتناول الفيلم أربع قصص تمثل أنواع العلاقات: (الحب الأول - العلاقة المعقدة- الحب المُنقذ - حب الذكاء الاصطناعي)، ويطرح تساؤلات وأفكار عديدة منها: الرهان على الحب الحقيقي، إمكانية التحكم في الحب وتداعيات ها التحكم؟، ماذا لو كان بإمكاننا تصميم الشريك المثالي لنا؟.