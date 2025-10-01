"اتمنى لك النجاح والسعادة".. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد ابنه علي

كتب - معتز عباس:

احتفل النجم محمد رمضان بعيد ميلاد نجله "علي"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".

شارك رمضان متابعيه والجمهور، مقطع فيديو وصور تجمعه بنجله علي وأسرته، موجهًا لها رسالة: "عيد ميلاد سعيد لابني علي، أتمنى لك كل النجاح والحب والسعادة في العالم، فخور أن أدعوك ابني، ربنا يبارك فيكم ويحفظ كل الأولاد".

يستعد محمد رمضان لإقامة حفلًا غنائيًا ضخمًا على مسرح ماديسون سكوير بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، في شهر يناير المقبل لعام 2026.

وكشف الفنان محمد رمضان مؤخرا عن تفاصيل تعاونه مع لارا ترامب زوجة نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلا: "المفاجأة اللي مع لارا ترامب هي أغنية هنصورها في ميامي الأسبوع التاني من سبتمبر، وسعيد بالتعاون معاها واهتمامها بالموسيقى العربية وهي من مستمعيني وأغنيتها المفضلة بم بم ويارب نعمل أغنية تليق بجمهوري العربي والمصري تحديدا".

