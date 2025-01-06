محمد رمضان يعيد نشر فيديو بـ"الجلابية" الصعيدي.. والجمهور: "نمبر 1 ابن البلد"

كتب - معتز عباس:

أعاد النجم محمد رمضان مشاركة متابعيه مقطع فيديو له، نُشر في نوفمبر 2024، أثناء زيارته إلى مدينة أسوان، لتلقي تكريمًا من المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الأمم المتحدة.

ونشر رمضان نشر الفيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهر مرتديًا "جلابية" صعيدي، مستقلاً طائرة خاصة.

View this post on Instagram A post shared by Mohamed Ramadan (@mohamedramadanws)

وتفاعل رواد "انستجرام" مع رمضان، وجاءت التعلقيات، كالتالي: "يشرف البلد حبيبي وافتخر"، "نمبر وان ابن البلد"، "نمبر 1 الأسطورة"، "كبير البلد" ، "ابن بلد أصيل وجدع"، "فخر الوطن العربي".

وكشف الفنان محمد رمضان مؤخرًا عن تعاقده على عمل فني سيعرض في شهر رمضان المقبل، ولم يكشف أي تفاصيل تخص العمل، واكتفى بنشر صورة من التعاقد عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" وعلق: "رمضان يجمعنا".

وكانت آخر مشاركات محمد رمضان الدرامية بمسلسل "جعفر العمدة" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2023، وحقق نجاحًا جماهيريًا فاق كل التوقعات، وشاركه البطولة مجموعة من نجوم الفن، وهم: زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، أحمد داش، منة فضالي، إخراج محمد سامي.

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