حدث بالفن| زفاف مطربة شهيرة ورد العوضي على شريف الدسوقي وعزاء بشير الديك

إعداد- معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ لبلبة وأشرف زكي ووزير الثقافة في عزاء بشير الديك، أحمد العوضي يفاجىء الفنان شريف الدسوقي، وزفاف مي فاروق ومحمد العمروسي، وزفاف نجمة "مسرح مصر" سارة درزاوي، وتامر حسني يحسم الجدل ويكشف حقيقة عودته لـ بسمة بوسيل، وغيرها من الأخبار.