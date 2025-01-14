بعد وصول نصه للقائمة القصيرة بـ"القلم الذهبي".. مؤلف "خط مفتوح": "شهادة تقدير"

كتب- محمد شاكر:

أعرب الكاتب أحمد عثمان، عن سعادته بوصول نص «خط مفتوح» إلى القائمة القصيرة، في مسابقة جائزة «القلم الذهبي» فرع السيناريو، التي تقام برعاية المستشار تركي آل الشيخ، وتمنح هذه الجائزة للأدب الأكثر تأثيرًا والتي تركز على الأعمال الروائية الأكثر قابلية للتحويل لأعمال سينمائية، بجانب السيناريوهات المختلفة في السوق العربي.

وقال عثمان، في بيان صحفي: كانت المنافسة صعبة مع ما يقرب من 1900 متسابق منذ انطلاق فعاليات المسابقة، ثم وقع الاختيار على أفضل 10 سيناريوهات ليكون من ضمنهم، إلى أن وصل إلى القائمة القصيرة والإستثنائية لأفضل 5 أعمال للسيناريو ليتم اختياره أيضًا من قبل لجنة التحكيم، التي تضم نخبة من المبدعين المصريين وعلى رأسهم: المخرج مروان حامد وخيري بشارة ومحمد شاكر خضير، بالإضافة إلي باقة من المبدعين العرب وهذه شهادة تقدير كبيرة لي.

وأضاف عثمان: من المقرر أن يتم الكشف عن الفائزين وتوزيع الجوائز في حفل كبير يُقام الشهر المقبل، وفق ما أعلنه رئيس جائزة «القلم الذهبي» الدكتور سعد البازعي وذلك بحضور نخبة من الأدباء والمثقفين وصناع السينما ونجومها، متمنيا أن يكون النجاح حليفه بأن يحصل سيناريو "خط مفتوح" علي المركز الأول، في المسابقة.

وضمت القائمة القصيرة لفرع السيناريو، 5 أعمال، جاءت كالتالي:

"خط مفتوح" لـ أحمد مصطفى سيد محمود عثمان، "الطريق الي فيراكروز" لـ محمد إبراهيم محمد الشربيني دهب، "بعد زمن" لـ علياء أنور سعيد، "تورونتو – القاھرة" لـ حسام الدين محمد أحمد العربي، "والنجم إذا هوى" لـ محمد سلمان عبدالكريم الصفار.

جدير بالذكر بأن تكرّم جائزة «القلم الذهبي» الإبداع الأدبي الأكثر تأثيرًا في الوطن العربي، ودعم الكتاب الذين يثرون الأدب العربي بأعمالهم الفريدة، كما تهدف الجائزة إلى تعزيز الثقافة الأدبية وتشجيع التميز والإبداع في عالم الكتابة، وللجائزة مسارات 6 وهما: الرواية، السيناريو، أفضل عمل روائي مترجم، أفضل ناشر عربي، وجائزة الجمهور، وذلك بإجمالي قيمة جوائز 740 ألف دولار، وفي مسار الجوائز الكبرى والسيناريو ستكون الجوائز للمركز الأول 100 ألف دولار وإنتاج فيلم سينمائي، والمركز الثاني 50 ألف دولار وإنتاج فيلم سينمائي والمركز الثالث 30 ألف دولار، أما جوائز مسارات الرواية ستكون 8 بقيمة 25 ألف دولار لكل جائزة، وتشمل أفضل رواية للتشويق والإثارة، وأفضل رواية للغموض والجريمة، وأفضل رواية رومانسية، وأفضل رواية فانتازيا، وأفضل رواية كوميدية، وأفضل رواية تاريخية، وأفضل رواية رعب وأفضل رواية واقعية.

على جانب آخر، يشارك أحمد عثمان فى معرض القاهرة الدولي للكتاب، بدورته الـ56 بروايتين وهما رواية «روحى فيك» عن دار كيان للنشر والتوزيع وقضية «الديب» من سلسة "حلمي مهران" عن دار إبداع للترجمة والنشر والتوزيع.

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