ميريام فارس داخل حمام سباحة بأحدث ظهور لها وتغلق التعليقات (صور)

كتب : هاني صابر

06:35 م 21/01/2026
  • عرض 6 صورة
    ميريام فارس داخل حمام سباحة (3)
    ميريام فارس داخل حمام سباحة (2)
    ميريام فارس داخل حمام سباحة (5)
    ميريام فارس داخل حمام سباحة (6)
    ميريام فارس داخل حمام سباحة (4)

شاركت المطربة ميريام فارس، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا لها من أحدث ظهور.

ونشرت ميريام، الصور التي ظهرت فيها داخل حمام سباحة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الاسترخاء في ذروته.. حتى في درجة حرارة -7".

وقامت ميريام فارس بإغلاق خاصية التعليقات على تدوينتها الأخيرة

يذكر أن، آخر أعمال ميريام فارس هي أغنية بعنوان "لحبيبي" وطرحتها عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب".

