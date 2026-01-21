ميريام فارس داخل حمام سباحة بأحدث ظهور لها وتغلق التعليقات (صور)
كتب : هاني صابر
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
شاركت المطربة ميريام فارس، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا لها من أحدث ظهور.
ونشرت ميريام، الصور التي ظهرت فيها داخل حمام سباحة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الاسترخاء في ذروته.. حتى في درجة حرارة -7".
وقامت ميريام فارس بإغلاق خاصية التعليقات على تدوينتها الأخيرة
يذكر أن، آخر أعمال ميريام فارس هي أغنية بعنوان "لحبيبي" وطرحتها عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب".