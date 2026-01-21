موعد ومكان عزاء والدة الفنان نضال الشافعي

أعلن الفنان نضال الشافعي، موعد ومكان عزاء والدته الراحلة التي وافتها المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

وكتب الشافعي عبر حسابه على إنستجرام: "سيقام العزاء للمغفور لها أمي بإذن الله تعالى يوم السبت في الحامدية الشاذلية في العجوزة

..أسألكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".

وكان الفنان نضال الشافعي أعلن وفاة والدته في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

يذكر أن، نضال الشافعي يخوض داما رمضان 2026 بمسلسل "درش" بطولة مصطفى شعبان، سلوى خطاب، رياض الخولي، سهر الصايغ، محمد علي رزق، غادة طلعت، ومن إخراج أحمد خالد أمين.