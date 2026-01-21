ميرنا جميل بإطلالة صيفية تخطف الأنظار أمام الشاطئ.. صورة

خطفت الفنانة ميرنا جميل الأنظار من أحدث ظهور لها في ماليزيا.

ونشرت ميرنا جميل صورة لها أمام الشاطئ عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها بملابس صيفية وتتناول مشروب جوز الهند.

أبطال مسلسل "الكينج"

وتشارك ميرنا جميل في رمضان 2026 بـ مسلسل "الكينج" من بطولة الفنان محمد إمام، الفنانة حنان مطاوع، الفنان مصطفى خاطر، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.

