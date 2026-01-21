إعلان

ميرنا جميل بإطلالة صيفية تخطف الأنظار أمام الشاطئ.. صورة

كتب : معتز عباس

06:54 م 21/01/2026

الفنانة ميرنا جميل

خطفت الفنانة ميرنا جميل الأنظار من أحدث ظهور لها في ماليزيا.

ونشرت ميرنا جميل صورة لها أمام الشاطئ عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها بملابس صيفية وتتناول مشروب جوز الهند.

أبطال مسلسل "الكينج"

وتشارك ميرنا جميل في رمضان 2026 بـ مسلسل "الكينج" من بطولة الفنان محمد إمام، الفنانة حنان مطاوع، الفنان مصطفى خاطر، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.

ميرنا جميل

