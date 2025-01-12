ماجدة خير الله: من حق أي مواطن أن يبدي رأيه في أي فنان

كتبت- سهيلة أسامة:

قالت الناقدة الفنية ماجدة خير الله، إن من حق أي مواطن التعبير عن رأيه في أي فنان، طالما أن الأمر يحدث دون توجيه إهانة لشخص الفنان.

وكتبت ماجدة عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك": "من حق أي مواطن أن يبدي رأيه في أي فنان، ممثل كان أو مطرب أو لاعب كرة، قد يكون هذا الفنان مشارك في مائة فيلم مهم، لكن مواطن ما مش بيحبه أو بيستتقل دمه، هو حر ودي حاجة متزعلش حد، طالما هذا المواطن بيقول رأيه من غير شتيمة وبدون إهانة لشخص هذا الفنان، يبقى محدش له عنده حاجة".

وتابعت: "ولا كمان هنوصل لتقديس البشر ومنع الناس من إبداء رأيهم فيما يشاهدونه، وبالمناسبة قائمة أهم مائة فيلم مصري التي أجريت في منتصف التسعينيات محتاجة لمراجعة كل عشر سنين على الأقل، لتغير ذوق الجماهير، وإعادة النظر في أفلام كنا نعتبرها من أهم منجزات السينما المصرية، ولكنها لم تكن كذلك، وأفلام أخرى لم نمنحها ما تستحقه من تقدير واهتمام، جاء الوقت لوضعها في المكانة التي تستحقها".

وأضافت: "نقاد السينما العالمية كثيرًا ما يضعون قوائم تتغير، لأفضل مائة فيلم، نتيجة لإعادة التقييم فمثلًا كان (المواطن كين) لـ أورسون ويلز في أول القائمة في عدد من السنين ثم تغير إلى (12 رجلا غاضبًا)، ثم احتل (شوشانك) القائمة لسنوات، بالتبادل مع ثلاثية (الأب الروحي)، الثبات ضد طبيعة حركة الحياة".

كانت الأيام الماضية شهدت هجوما على الفنان عمر متولي بعد كشفه عن رأيه في الفنان الراحل شكري سرحان، مؤكدًا أنه حقق نجومية وشهرة أكبر بكثير من موهبته.

اقرأ أيضًا:

إلهام شاهين تنشر صورًا جديدة مع نجوم الفن من عيد ميلاد سميرة سعيد

أميرة أديب في برلين وهاجر أحمد مع زوجها ..10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

بالصور.. ندوة وتوقيع كتاب الراحل نور الشريف في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

لطيفة عن مجدي يعقوب: "نعمة ربانية للبشرية كلها"