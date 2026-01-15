يستعد المعماري حمدي السطوحي، مساعد وزير الثقافة للمشروعات الثقافية ورئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، و أحمد صالح، رئيس المركز القومي للسينما، لكشف تفاصيل عودة المهرجان القومي للسينما المصرية.

ويكشف حمدي سطوحي، عن تفاصيل الدورة الـ 25 للمهرجان القومي للسينما المصرية، والذي يُعقد إيذانًا بعودة المهرجان بعد توقف استمر ثلاثة أعوام، في مؤتمر صحفي يقام بمقر سينما الهناجر بساحة دار الأوبرا المصرية، يوم الأحد الموافق 18 يناير، في تمام الساعة

الواحدة ظهرا.

ويشهد المؤتمر الإعلان عن رئيس المهرجان، وتشكيل اللجنة العليا، وباقي اللجان المشاركة في تنظيم وإقامة فعاليات الدورة الخامسة والعشرين، والتي تأتي محمّلة بالعديد من المفاجآت، في إطار السعي إلى إعادة ترسيخ المهرجان القومي للسينما بوصفه مهرجانًا وطنيًا جامعًا لكافة السينمائيين في مصر، ومنصة رئيسية لدعم وتكريم الإبداع السينمائي المصري.

يذكر أن آخر دورات المهرجان، عقدت في مايو عام 2022، وقامت وزيرة الثقافة وقتها د. إيناس عبد الدايم، بتكريم مجموعة من نجوم الفن، منهم الفنان عبدالعزيز مخيون، والفنانة رجاء حسين.