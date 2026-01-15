إعلان

بعد 3 سنوات توقف.. موعد كشف تفاصيل عودة المهرجان القومي للسينما المصرية

كتب : مصطفى حمزة

12:56 م 15/01/2026

بوستر الدورة 24 للمهرجان القومي للسينما المصرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يستعد المعماري حمدي السطوحي، مساعد وزير الثقافة للمشروعات الثقافية ورئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، و أحمد صالح، رئيس المركز القومي للسينما، لكشف تفاصيل عودة المهرجان القومي للسينما المصرية.

ويكشف حمدي سطوحي، عن تفاصيل الدورة الـ 25 للمهرجان القومي للسينما المصرية، والذي يُعقد إيذانًا بعودة المهرجان بعد توقف استمر ثلاثة أعوام، في مؤتمر صحفي يقام بمقر سينما الهناجر بساحة دار الأوبرا المصرية، يوم الأحد الموافق 18 يناير، في تمام الساعة
الواحدة ظهرا.

ويشهد المؤتمر الإعلان عن رئيس المهرجان، وتشكيل اللجنة العليا، وباقي اللجان المشاركة في تنظيم وإقامة فعاليات الدورة الخامسة والعشرين، والتي تأتي محمّلة بالعديد من المفاجآت، في إطار السعي إلى إعادة ترسيخ المهرجان القومي للسينما بوصفه مهرجانًا وطنيًا جامعًا لكافة السينمائيين في مصر، ومنصة رئيسية لدعم وتكريم الإبداع السينمائي المصري.

يذكر أن آخر دورات المهرجان، عقدت في مايو عام 2022، وقامت وزيرة الثقافة وقتها د. إيناس عبد الدايم، بتكريم مجموعة من نجوم الفن، منهم الفنان عبدالعزيز مخيون، والفنانة رجاء حسين.

المهرجان القومي للسينما المصرية المعماري حمدي السطوحي صندوق التنمية الثقافية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

القبض على طلاب مصريين بروسيا واتهامهم في جرائم تهديد بالقتل
شئون عربية و دولية

القبض على طلاب مصريين بروسيا واتهامهم في جرائم تهديد بالقتل
صلاح عبد الله يدافع عن حسام حسن.. ومدحت العدل يرد "أضعف مدرب"
زووم

صلاح عبد الله يدافع عن حسام حسن.. ومدحت العدل يرد "أضعف مدرب"
قناة مجانية تعلن نقلها.. موعد مباراة مصر ونيجيريا في أمم أفريقيا
رياضة محلية

قناة مجانية تعلن نقلها.. موعد مباراة مصر ونيجيريا في أمم أفريقيا
المنافسة تشتعل.. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو أقل من 900 ألف جنيه
أخبار السيارات

المنافسة تشتعل.. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو أقل من 900 ألف جنيه
برواتب تصل لـ 350 دينارًا.. فرص عمل جديدة في الأردن للعمالة المصرية -(رابط
أخبار مصر

برواتب تصل لـ 350 دينارًا.. فرص عمل جديدة في الأردن للعمالة المصرية -(رابط

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

المنافسة تشتعل.. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو أقل من 900 ألف جنيه
شديد البرودة والقاهرة 12 درجة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
قرار حاسم من التعليم بشأن امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة 2026
الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة بمنتصف التعاملات