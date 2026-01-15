وجه الفنان محمد إمام رسالة تهنئة إلى صديقه الفنان أحمد السعدني عبر حسابه الخاص على موقع "إنستجرام"، معبرًا فيها عن فخره بالنجاح الذي يحققه خلال الفترة الحالية.

ونشر محمد إمام صورة تجمعه بأحمد السعدني، وعلّق عليها قائلًا: "أخويا اللي مكسر الدنيا السنة دي في السينما وفي المسلسلات، فرحان أوي بيك يا سعدني وإنت عارف، ولسه اللي جاي أحلى بكتير إن شاء الله، ربنا يوفقك دايمًا يا حبيبي".

يذكر أن الفنانة أحمد السعدني يعرض له حاليا بدور العرض السينمائي "ولنا في الخيال حب"، بطولة مايان السيد، عمر رزيق، فريدة رجب، سيف حميده، تأليف وإخراج سارة رزيق.

اقرأ أيضًا:

بفستان قصير.. هيدي كرم تتألق في أحدث ظهور لها (صور)





ماجدة خير الله تشيد ببرنامج "رحلة ندى" للفنانة ندى بسيوني: تجربة مختلفة





أحدث جلسة تصوير لـ رانيا منصور أثناء زيارتها للمعالم الأثرية في تركيا





اليوم.. عرض فيلم "شقيقة التايتنك" بسينما الهناجر





"ربنا يخرجك من المحنة" نيكول سابا توجه رسالة لـ شيرين عبدالوهاب



