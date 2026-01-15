إعلان

محمد إمام يهنئ أحمد السعدني: "أخويا اللي مكسر الدنيا السنة دي"

كتب : سهيلة أسامة

01:56 م 15/01/2026

وجه الفنان محمد إمام رسالة تهنئة إلى صديقه الفنان أحمد السعدني عبر حسابه الخاص على موقع "إنستجرام"، معبرًا فيها عن فخره بالنجاح الذي يحققه خلال الفترة الحالية.

ونشر محمد إمام صورة تجمعه بأحمد السعدني، وعلّق عليها قائلًا: "أخويا اللي مكسر الدنيا السنة دي في السينما وفي المسلسلات، فرحان أوي بيك يا سعدني وإنت عارف، ولسه اللي جاي أحلى بكتير إن شاء الله، ربنا يوفقك دايمًا يا حبيبي".

يذكر أن الفنانة أحمد السعدني يعرض له حاليا بدور العرض السينمائي "ولنا في الخيال حب"، بطولة مايان السيد، عمر رزيق، فريدة رجب، سيف حميده، تأليف وإخراج سارة رزيق.

