بالصور| ياسمين صبري تحضر حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي وتتحدث عن فيلمها الجديد

جدة- منى الموجي:

حرصت الفنانة ياسمين صبري على حضور حفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، المُقام اليوم في جدة بالمملكة العربية السعودية.

وأعربت عن سعادتها بالمهرجان والأجواء الخاصة به، كما تحدثت عن فيلمها الجديد "الأرض السوداء" مع الفنان كريم عبدالعزيز، قائلة إنها سعيدة بكونها جزء من العمل الكبير.

وتابعت: "صورنا في تركيا وفي مدينة الجونة وأجمل الأماكن في مصر، وحصلنا على تصريح خاص للتصوير في الفاتيكان".

مهرجان البحر الأحمر السينمائي يشهد حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام من مختلف أنحاء العالم: إلهام شاهين، نبيلة عبيد، منى زكي، أحمد حلمي، أمينة خليل، ريا أبي راشد، لميس الحديدي، كاثرين زيتا جونز، مايكل دوجلاس، عامر خان، صبا مبارك، ليلى علوي، حسن الرداد، ماجد المصري، مي عمر، المخرج محمد سامي، محمد ثروت، ماجدة زكي.