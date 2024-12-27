أحمد الفيشاوي يكشف السبب وراء عدم زيارة قبر والده:"مستني ربنا يتوفاني علشان أقابله"

كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان أحمد الفيشاوي، عن علاقته بوالده الراحل، الفنان فاروق الفيشاوي، وعن تأثره برحيله وعلاقته بنجوم الوسط الفني.

وحل أحمد الفيشاوي ضيفًا على برنامج "مع نزار الفارس" تقديم الإعلامي نزار الفارس، وتطرق خلال حديثه عن كواليس رحيل والده، ومشاريعه الفنية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب أسرار وكواليس تخص حياته الشخصية كشف عنها لأول مرة.

وقال نزار الفارس بسؤاله: "امتى اخر مرة زرت قبر والدك فاروق الفيشاوي؟".

ليرد عليه أحمد الفيشاوي: "لأ، ولا مرة، انا مستني ان شاء الله ربنا يتوفاني عشان أقابله، أنا مستني بفارغ الصبر، والفاتحة بتوصل من أي حته في العالم".

وتابع: "ومقدرش أزور قبر أبويا مش عارف ممكن أطب ساكت ولا حاجة، ولما بشتاق له بفكر فيه، يبقى عندي صورة جميلة زي دي وهو شكله جميل شكله ولي من أولياء الله الصالحين، وهو فعلا كان راجل جميل، والقلوب دي لا يعلمها إلا الله بس أنا من عشرتي ليه كان راجل طيب، بس أنا عندي مكان حاجز جنبه في المنوفية".

View this post on Instagram A post shared by Nazar Al Fares - نزار الفارس (@nazaralfares)

يذكر أن، آخر مشاركات الفنان أحمد الفيشاوي كانت بفيلم "بنقدر ظروفك" وعرض بشهر مايو الماضي.

اقرأ أيضا:

عمرو سعد يكشف حقيقة توقف "سيد الناس" بسبب خلافات مع محمد سامي



